Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Запоріжжі 10 серпня: на область летіли КАБи, є постраждалі

атака на запоріжжя 10 серпня 2025 року
Фото: Іван Федоров
У Запоріжжі пролунали вибухи. Кількість постраждалих зросла до 12 людей.

Вибухи у Запоріжжі 10 серпня 2025 року

Вибухи у Запоріжжі пролунали увечері 10 серпня 2025 року.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про КАБи на Запорізьку область.

– Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя, – також повідомляв начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом він повідомив, що ворог завдав удару по Запоріжжю. Один із районів задимлено.

Наслідки встановлюються екстреними службами.

Відомо, що ворог завдав удару по обʼєкту транспортної інфраструктури. Наразі відомо 8 постраждалих, один з них – у важкому стані.

Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, що зранку у середу, 6 серпня у Запорізькій області пролунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 264-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: ДСНС

