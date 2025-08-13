Укр Рус
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
4 хв.

ДБР скасувало понад 800 рішень про інвалідність держслужбовців

директор ДБР Олексій Сухачов
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про скасування понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), якими надавалася інвалідність працівникам державних органів.

ДБР скасувало 800 висновків МСЕК для держслужбовців

Наразі перевіряються 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців із понад 70 держструктур, розповів директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

– За ініціативи ДБР за результатами перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів, – зазначив Сухачов.

Він додав, що наразі триває аналіз справ у більш ніж 70 державних органах.



– Вже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадках змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження, – уточнив керівник ДБР.

Сухачов нагадав, що перевірки здійснюються в межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію Указом Президента.

Він додав, що для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій.

За словами директора ДБР, оформлення фіктивної інвалідності найчастіше використовувалося для отримання пенсії та уникнення можливого призову на військову службу.

Сухачов підкреслив, що найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів.

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 4170-ІХ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

У МОЗ заспокоїли, що всі документи (висновки, довідки, акти й індивідуальні програми реабілітації), які були видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними та є підставами для отримання визначених законодавством пільг, виплат, допомоги, гарантій, відстрочок тощо до кінця 2025 року.

