Расстрелял гражданских под Купянском: пленный оккупант получил пожизненное

Главное Оккупант был взят в плен в октябре 2024 года.

Что выяснила СБУ о 21-летнем пленном, где он воевал.

За что именно были расстреляны двое мирных жителей.

На основе доказательной базы, собранной Службой безопасности, пожизненное лишение свободы получил оккупант, расстрелявший двух жителей Харьковской области, которые находились на фронтовой территории.

В октябре 2024 года Силы обороны взяли его в плен во время боев на Купянском направлении.

Кем и за что были расстреляны гражданские: что выяснило следствие

Речь идет о 21-летнем российском рецидивисте Артеме Куликове, который воевал в должности стрелка 23 мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии РФ.

В ряды вооруженных сил страны-агрессора он мобилизовался в конце августа 2024 года прямо из Нижегородской тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и кражи.

После непродолжительной подготовки в учебном центре его направили на восточный фронт атаковать позиции украинских войск в приграничных районах Харьковщины.

Во время попыток захвата одного из поселков Купянского района Куликов вместе с сообщником заключил в тюрьму двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться из зоны боевых действий.

Как установило расследование, оккупанты пытались выбить из потерпевших информацию о местах дислокации Сил обороны.

Не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин.

На допросе убийца дал обвинительные показания на своих командиров, которые отдают приказы на ликвидацию гражданских на временно оккупированных территориях Украины.

На основании собранных Службой безопасности доказательств коллегия судей признала Куликова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Источник : СБУ

