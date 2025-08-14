Розстріляв цивільних під Куп’янськом: полонений окупант отримав довічне

Головне Окупант був узятий в полон у жовтні 2024 року.

Що з'ясувала СБУ про 21-річного полоненого, де він воював.

За що саме були розстріляні двоє мирних жителів.

На основі доказової бази, зібраної Службою безпеки, довічне позбавлення волі отримав окупант, який розстріляв двох жителів Харківської області, які перебували на фронтовій території.

У жовтні 2024 року Сили оборони взяли його в полон під час боїв на Куп’янському напрямку.

Ким і за що були розстріляні цивільні: що з’ясувало слідство

Йдеться про 21-річного російського рецидивіста Артема Куликова, який був стрільцем 23 мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії РФ.

Зараз дивляться

До лав збройних сил країни-агресора він мобілізувався наприкінці серпня 2024 року прямо з Нижньогородської в’язниці, де відбував покарання за розбій і крадіжки.

Після нетривалої підготовки в навчальному центрі його направили на східний фронт атакувати позиції українських військ у прикордонних районах Харківщини.

Під час спроб захоплення одного з селищ Куп’янського району Куликов разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися із зони бойових дій.

Як встановило розслідування, окупанти намагалися вибити з потерпілих інформацію про місця дислокації Сил оборони.

Не отримавши відомостей, Куликов зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків.

На допиті вбивця дав обвинувальні свідчення на своїх командирів, які віддають накази на ліквідацію цивільних на тимчасово окупованих територіях України.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала Куликова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (військові злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.