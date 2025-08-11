Задержка поездов Укрзализныци в реальном времени – где проверить
Задержки поездов Укрзализныци — это неприятное явление, которое доставляет неудобства пассажирам. В условиях войны и повышенной нагрузки на транспортную систему такие ситуации случаются довольно часто.
Впрочем, Укрзализныця предлагает несколько простых и удобных способов, чтобы оперативно получить информацию об опозданиях поездов и вовремя скорректировать свои планы.
Как узнать о задержке поездов Укрзализныци — читайте в нашем материале.
Задержка поездов Укрзализныци: как проверить
Для тех кто находится на вокзале, проще всего узнать о задержке поезда через объявление диктора, электронное табло или в справочном бюро (если оно работает на станции). Также можно получить информацию от проводника или начальника поезда, если пассажир уже в пути.
В эпоху цифровых технологий популярным и удобным вариантом является проверка информации онлайн.
Как проверить задержки поездов Укрзализныци:
- Среди официальных ресурсов есть портал УЗ Веземо, где в режиме реального времени отображаются все задержки поездов по Украине. Достаточно зайти на сайт, чтобы получить актуальные данные о времени прибытия.
- На официальном сайте Укрзализныци в разделе Задержка поездов можно просмотреть список поездов, которые опаздывают на конкретную станцию. Для этого нужно ввести название станции, на которой пассажир сейчас находится или планирует быть.
- Такой способ подойдет, если на самой станции нет электронного табло. Таким образом, информация будет доступна онлайн и поможет отследить задержки поездов именно в этой точке маршрута. Впрочем, стоит учитывать, что сервис показывает данные только по выбранному пункту прибытия, а не по всему маршруту движения поезда.
- Также официальные чат-боты Укрзализныци в Telegram и Viber позволяют оперативно получать информацию о задержках, выбрав соответствующую опцию в меню.
Как узнать о задержке поездов Укрзализныци в приложении УЗ
В мобильном приложении УЗ во вкладке Табло можно выбрать станцию и увидеть, какие поезда ожидаются с опозданием. Здесь рядом с номером поезда появится соответствующая отметка. Для каждого поезда указан номер, маршрут и ориентировочное время задержки в минутах.
Где посмотреть информацию о задержке поездов, если нет интернета
В случае отсутствия интернета информацию можно узнать с помощью горячей линии Укрзализныци:
0 800 503 111 — звонок бесплатный со всех операторов в Украине.
Использование этих сервисов помогает пассажирам быть в курсе изменений в движении поездов и избежать неприятных сюрпризов во время путешествия.