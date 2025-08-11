Укр Рус
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Марина Терюханова, редактор ленты
5 мин.

Задержка поездов Укрзализныци в реальном времени – где проверить

затримка потягів Укрзалізниця
Фото: УНИАН

Задержки поездов Укрзализныци — это неприятное явление, которое доставляет неудобства пассажирам. В условиях войны и повышенной нагрузки на транспортную систему такие ситуации случаются довольно часто.

Впрочем, Укрзализныця предлагает несколько простых и удобных способов, чтобы оперативно получить информацию об опозданиях поездов и вовремя скорректировать свои планы.

Как узнать о задержке поездов Укрзализныци — читайте в нашем материале.

Задержка поездов Укрзализныци: как проверить

Для тех кто находится на вокзале, проще всего узнать о задержке поезда через объявление диктора, электронное табло или в справочном бюро (если оно работает на станции). Также можно получить информацию от проводника или начальника поезда, если пассажир уже в пути.

В эпоху цифровых технологий популярным и удобным вариантом является проверка информации онлайн.

Как проверить задержки поездов Укрзализныци:

  • Среди официальных ресурсов есть портал УЗ Веземо, где в режиме реального времени отображаются все задержки поездов по Украине. Достаточно зайти на сайт, чтобы получить актуальные данные о времени прибытия.
Скрин УЗ Веземо

Фото: УЗ Веземо

  • На официальном сайте Укрзализныци в разделе Задержка поездов можно просмотреть список поездов, которые опаздывают на конкретную станцию. Для этого нужно ввести название станции, на которой пассажир сейчас находится или планирует быть.
  • Такой способ подойдет, если на самой станции нет электронного табло. Таким образом, информация будет доступна онлайн и поможет отследить задержки поездов именно в этой точке маршрута. Впрочем, стоит учитывать, что сервис показывает данные только по выбранному пункту прибытия, а не по всему маршруту движения поезда.
  • Также официальные чат-боты Укрзализныци в Telegram и Viber позволяют оперативно получать информацию о задержках, выбрав соответствующую опцию в меню.

Как узнать о задержке поездов Укрзализныци в приложении УЗ

В мобильном приложении УЗ во вкладке Табло можно выбрать станцию и увидеть, какие поезда ожидаются с опозданием. Здесь рядом с номером поезда появится соответствующая отметка. Для каждого поезда указан номер, маршрут и ориентировочное время задержки в минутах.

Скрин УЗ
Скрин УЗ
Скрин УЗ про затримку
Скрин УЗ про затримку
Скрин: Табло УЗ
Скрин: Табло УЗ
Скрин УЗ
Скрин УЗ про затримку
Скрин: Табло УЗ

Где посмотреть информацию о задержке поездов, если нет интернета

В случае отсутствия интернета информацию можно узнать с помощью горячей линии Укрзализныци:

0 800 503 111 — звонок бесплатный со всех операторов в Украине.

Использование этих сервисов помогает пассажирам быть в курсе изменений в движении поездов и избежать неприятных сюрпризов во время путешествия.

