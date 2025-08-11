Задержка поездов Укрзализныци в реальном времени – где проверить

Задержки поездов Укрзализныци — это неприятное явление, которое доставляет неудобства пассажирам. В условиях войны и повышенной нагрузки на транспортную систему такие ситуации случаются довольно часто.

Впрочем, Укрзализныця предлагает несколько простых и удобных способов, чтобы оперативно получить информацию об опозданиях поездов и вовремя скорректировать свои планы.

Как узнать о задержке поездов Укрзализныци — читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Задержка поездов Укрзализныци: как проверить

Для тех кто находится на вокзале, проще всего узнать о задержке поезда через объявление диктора, электронное табло или в справочном бюро (если оно работает на станции). Также можно получить информацию от проводника или начальника поезда, если пассажир уже в пути.

В эпоху цифровых технологий популярным и удобным вариантом является проверка информации онлайн.

Как проверить задержки поездов Укрзализныци:

Среди официальных ресурсов есть портал УЗ Веземо

На официальном сайте Укрзализныци в разделе Задержка поездов

Такой способ подойдет, если на самой станции нет электронного табло. Таким образом, информация будет доступна онлайн и поможет отследить задержки поездов именно в этой точке маршрута. Впрочем, стоит учитывать, что сервис показывает данные только по выбранному пункту прибытия, а не по всему маршруту движения поезда.

Также официальные чат-боты Укрзализныци в Telegram и Viber позволяют оперативно получать информацию о задержках, выбрав соответствующую опцию в меню.

Как узнать о задержке поездов Укрзализныци в приложении УЗ

В мобильном приложении УЗ во вкладке Табло можно выбрать станцию и увидеть, какие поезда ожидаются с опозданием. Здесь рядом с номером поезда появится соответствующая отметка. Для каждого поезда указан номер, маршрут и ориентировочное время задержки в минутах.

Где посмотреть информацию о задержке поездов, если нет интернета

В случае отсутствия интернета информацию можно узнать с помощью горячей линии Укрзализныци:

0 800 503 111 — звонок бесплатный со всех операторов в Украине.

Использование этих сервисов помогает пассажирам быть в курсе изменений в движении поездов и избежать неприятных сюрпризов во время путешествия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.