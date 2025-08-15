Потяг №39/40 Запоріжжя – Солотвино зійшов із рейок на Закарпатті: що відомо

У Закарпатській області відбулося сходження трьох вагонів пасажирського потяга № 39/40 Запоріжжя – Солотвино.

Оновлено о 17:05. Три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино, повідомляє Укрзалізниця.

За інформацією компанії, рейс №84 з Солотвина до Києва вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об’їздом ділянки, де триває відновлення.

Зараз дивляться

Аварія потяга № 39/40 Запоріжжя – Солотвино на Закарпатті

Як повідомляє компанія Укрзалізниця, немає постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади.

– Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія. Але попередня версія – це “викид” рейки через аномальну спеку, – йдеться у повідомленні.

У компанії просять вибачення у пасажирів за вимушену затримку.

За інформацією Укрзалізниці, вже триває робота над подальшою логістикою в регіоні та оцінювання термінів відновлювальних робіт.

Як додали у компанії, приміський потяг № 6581 сполученням Королево – Батьово буде обмежено до станції Виноградів.

Водночас пасажирів рейсу № 84 Солотвино – Київ просять дочекатися сповіщення про об’їзний маршрут.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.