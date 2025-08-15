Взрывы в Днепре: в районе поврежден грузовик и микроавтобус, есть жертва
Мощные взрывы в Днепре в пятницу, 15 августа, прогремели после объявления сигнала воздушной тревоги. Армия России осуществила ракетную атаку на город, в результате чего вспыхнул пожар.
Обновлено в 17:16.
Взрывы в Днепре днем 15 августа — какие последствия
Информацию о взрывах в Днепре днем сегодня, 15 августа, подтвердил глава ОВА Сергей Лысак.
По его словам, в Днепровском районе произошла ракетная атака российских войск.
По предварительной информации, в результате обстрела погиб один мужчина и еще один пострадал.
После обстрела вспыхнул пожар, повреждены грузовик и микроавтобус.
Тогда в Днепре прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Впоследствии украинские военнослужащие призвали жителей Днепра немедленно перейти в укрытия.
Обстрелы Днепропетровской области 15 августа
В ночь на 15 августа защитники неба сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник, сообщила областная военная администрация.
Еще несколько раз вечером и утром армия России целила по Никопольщине — районному центру, Покровской и Марганецкой общинах, атакуя регион FPV-дронами и артиллерией.
По данным Днепропетровской ОВА, повреждены шесть частных домов, хозяйственная постройка и линия электропередач.
По уточненной информации, в результате удара КАБами по Межевской общине, который произошел 14 августа, пострадал 55-летний мужчина. Разрушены инфраструктура, жилые дома — по пять многоквартирных и частных. Разбиты 16 гаражей, задета линия электропередач.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.