Взрывы в Днепре: в районе поврежден грузовик и микроавтобус, есть жертва

Мощные взрывы в Днепре в пятницу, 15 августа, прогремели после объявления сигнала воздушной тревоги. Армия России осуществила ракетную атаку на город, в результате чего вспыхнул пожар.

Обновлено в 17:16.

Взрывы в Днепре днем 15 августа — какие последствия

Информацию о взрывах в Днепре днем сегодня, 15 августа, подтвердил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в Днепровском районе произошла ракетная атака российских войск.

По предварительной информации, в результате обстрела погиб один мужчина и еще один пострадал.

После обстрела вспыхнул пожар, повреждены грузовик и микроавтобус.

Тогда в Днепре прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Впоследствии украинские военнослужащие призвали жителей Днепра немедленно перейти в укрытия.

Обстрелы Днепропетровской области 15 августа

В ночь на 15 августа защитники неба сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник, сообщила областная военная администрация.

Еще несколько раз вечером и утром армия России целила по Никопольщине — районному центру, Покровской и Марганецкой общинах, атакуя регион FPV-дронами и артиллерией.

По данным Днепропетровской ОВА, повреждены шесть частных домов, хозяйственная постройка и линия электропередач.

По уточненной информации, в результате удара КАБами по Межевской общине, который произошел 14 августа, пострадал 55-летний мужчина. Разрушены инфраструктура, жилые дома — по пять многоквартирных и частных. Разбиты 16 гаражей, задета линия электропередач.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

