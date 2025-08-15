Вибухи у Дніпрі: у районі пошкоджено вантажівку та мікроавтобус, є жертва

Потужні вибухи у Дніпрі у п’ятницю, 15 серпня, прогриміли після оголошення сигналу повітряної тривоги. Армія Росії здійснила ракетну атаку на місто, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Оновлено о 17:16.

Вибухи у Дніпрі вдень 15 серпня – які наслідки

Інформацію про вибухи у Дніпрі вдень сьогодні, 15 серпня, підтвердив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Дніпровському районі відбулася ракетна атака російських військ.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є загинув чоловік і ще один постраждав.

Після обстрілу спалахнула пожежа, пошкоджені вантажівка та мікроавтобус.

Тоді у Дніпрі лунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Згодом українські військовослужбовці закликали жителів Дніпра негайно перейти в укриття.

Обстріли Дніпропетровської області 15 серпня

У ніч на 15 серпня захисники неба збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник, повідомила обласна військова адміністрація.

Ще кілька разів увечері та вранці армія Росії цілила по Нікопольщині – районному центру, Покровській і Марганецькій громадах, атакуючи регіон FPV-дронами та артилерією.

За даними Дніпропетровської ОВА, пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда та лінія електропередач.

За уточненою інформацією, через удар КАБами по Межівській громаді, який відбувся 14 серпня, постраждав 55-річний чоловік. Понівечені інфраструктура, житлові будинки – по п’ять багатоквартирних і приватних. Побиті 16 гаражів, зачепило лінію електропередач.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 269-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

