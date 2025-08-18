Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Может ли РФ захватить Донецкую область: у ISW оценили шансы оккупантов
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Мобилизированный разбил чашку и порезал себе руку: реакция Киевского ТЦК

чи мають право ТЦК заходити на приватну територію
Фото: Depositphotos

В Киевском ТЦК и СП отреагировали на инцидент с мобилизованным, что произошел в сборном пункте 17 августа.

Тогда, согласно данным в сети, мобилизованный порезал себе руки и шею.

Инцидент в Киевском ТЦК 17 августа: что известно

Как сообщили в Киевском ТЦК, инцидент произошел 17 августа около 15:00.

Сейчас смотрят

Мужчина, продолжают в учреждении, начал вести себя неадекватно – кричал, угрожал другим и не реагировал на просьбу успокоиться.

По прибытии правоохранителей мужчина забежал в ванную, разбил чашку и порезал себе левое предплечье.

Медики, которые оперативно прибыли на место, оказали пострадавшему всю необходимую помощь. При этом мужчина продолжал кричать и угрожал, что покалечит себя и всех присутствующих в сборном пункте.

В дальнейшем военнообязанного доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Врачи подтвердили, что никаких других травм, кроме пореза руки, у мужчины нет.

— Руководством Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки проводится служебная проверка по данному факту, — говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители задержали 36-летнего жителя Харькова, который напал с ножом на полицейского и трех сотрудников территориального центра комплектования.

Читайте также
Днепропетровский ТЦК ответил на обвинения в избиении “военног”
чи мають право ТЦК заходити на приватну територію

Связанные темы:

військовіМобилизацияТЦК
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь