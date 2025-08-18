Мобилизированный разбил чашку и порезал себе руку: реакция Киевского ТЦК

В Киевском ТЦК и СП отреагировали на инцидент с мобилизованным, что произошел в сборном пункте 17 августа.

Тогда, согласно данным в сети, мобилизованный порезал себе руки и шею.

Инцидент в Киевском ТЦК 17 августа: что известно

Как сообщили в Киевском ТЦК, инцидент произошел 17 августа около 15:00.

Мужчина, продолжают в учреждении, начал вести себя неадекватно – кричал, угрожал другим и не реагировал на просьбу успокоиться.

По прибытии правоохранителей мужчина забежал в ванную, разбил чашку и порезал себе левое предплечье.

Медики, которые оперативно прибыли на место, оказали пострадавшему всю необходимую помощь. При этом мужчина продолжал кричать и угрожал, что покалечит себя и всех присутствующих в сборном пункте.

В дальнейшем военнообязанного доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Врачи подтвердили, что никаких других травм, кроме пореза руки, у мужчины нет.

— Руководством Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки проводится служебная проверка по данному факту, — говорится в сообщении.

