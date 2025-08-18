Мобілізований розбив чашку та порізав собі руку: реакція Київського ТЦК
У Київському ТЦК та СП відреагували на інцидент із мобілізованим, що стався у збірному пункті 17 серпня.
Тоді, згідно з даними в мережі, мобілізований порізав собі руки та шию.
Інцидент у Київському ТЦК 17 серпня: що відомо
Як повідомили в Київському ТЦК, інцидент трапився 17 серпня близько 15:00.
Чоловік, продовжують в установі, почав поводитися неадекватно – кричав, погрожував іншим та не реагував на прохання заспокоїтися.
Після прибуття правоохоронців чоловік забіг до ванної кімнати, розбив чашку і порізав собі ліве передпліччя.
Медики, які оперативно прибули на місце, надали потерпілому всю необхідну допомогу. При цьому, чоловік продовжував кричати та погрожував, що покалічить себе та усіх присутніх у збірному пункті.
Потім військовозобов’язаного доставили до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує. Лікарі засвідчили, що жодних інших травм, окрім порізу руки, у чоловіка немає.
– Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка за цим фактом, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці затримали 36-річного жителя Харкова, який напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників територіального центру комплектування.