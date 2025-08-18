Мобілізований розбив чашку та порізав собі руку: реакція Київського ТЦК

У Київському ТЦК та СП відреагували на інцидент із мобілізованим, що стався у збірному пункті 17 серпня.

Тоді, згідно з даними в мережі, мобілізований порізав собі руки та шию.

Інцидент у Київському ТЦК 17 серпня: що відомо

Як повідомили в Київському ТЦК, інцидент трапився 17 серпня близько 15:00.

Чоловік, продовжують в установі, почав поводитися неадекватно – кричав, погрожував іншим та не реагував на прохання заспокоїтися.

Після прибуття правоохоронців чоловік забіг до ванної кімнати, розбив чашку і порізав собі ліве передпліччя.

Медики, які оперативно прибули на місце, надали потерпілому всю необхідну допомогу. При цьому, чоловік продовжував кричати та погрожував, що покалічить себе та усіх присутніх у збірному пункті.

Потім військовозобов’язаного доставили до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує. Лікарі засвідчили, що жодних інших травм, окрім порізу руки, у чоловіка немає.

– Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка за цим фактом, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 36-річного жителя Харкова, який напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників територіального центру комплектування.

