Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.

Прогремел взрыв в Одессе: враг атаковал баллистикой

Вибухи в Одесі: що сталося сьогодні 19 серпня 2025

Взрыв в Одессе прогремел около 21:57 после запуска россиянами баллистики с юга.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Взрывы в Одессе сегодня, 19 августа: что известно

В 21:52 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга. Через четыре минуты зафиксировали ракету в направлении Одесской области.

Связанные темы:

балістична ракетаВойна в УкраинеВзрывОдессаРакетные удары России
