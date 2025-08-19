Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Прогремел взрыв в Одессе: враг атаковал баллистикой
Взрыв в Одессе прогремел около 21:57 после запуска россиянами баллистики с юга.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Взрывы в Одессе сегодня, 19 августа: что известно
Сейчас смотрят
В 21:52 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга. Через четыре минуты зафиксировали ракету в направлении Одесской области.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.