Взрывы в Киеве 20 августа: что известно

Взрывы в Киеве прогремели вечером в среду, 20 августа. Столица пребывает под атакой вражеских дронов.

Взрывы в Киеве 20 августа: какие последствия

Взрывы в Киеве сегодня прогремели во время воздушной тревоги.

— В столице работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях, — написал мэр Виталий Кличко.

В КГГА добавили, что Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

Жителей столицы призвали оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

В 22:37 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Напомним, в ночь на 20 августа враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, запустил 93 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

По состоянию на утро противовоздушная оборона сбила/подавила баллистическую ракету Искандер-М и 62 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы на севере и востоке Украины.

Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание вражеской ракеты и ударных дронов на 20 локациях.

