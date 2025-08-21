РФ атакувала 574 БпЛА та 40 ракетами, зокрема Кинджалами та Калібрами

У ніч на 21 серпня російські війська здійснили масовану повітряну атаку, застосувавши 614 засобів повітряного нападу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 21 серпня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну ворог застосував:

574 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ Криму);

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал

дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ;

19 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ;

14 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря;

одну ракету невстановленого типу з території тимчасово окупованого Криму.

До відбивання атаки ворога залучалася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 українська ППО збила або приглушила 577 цілей противника:

546 БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал;

18 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у трьох районах.

