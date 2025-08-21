Укр Рус
Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Киеве: в Голосеевском районе по дронам работает ПВО

Рятувальник ДСНС
Фото: ГСЧС

В Киеве днем ​​21 августа раздались взрывы – в столице работают силы ПВО.

Взрывы в Киеве 21 августа 2025 года

В Голосеевском районе столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА, сообщил городской глава Виталий Кличко.

О последствиях атаки, а именно есть ли пострадавшие и разрушения, пока ничего не известно.

К слову, во время ночных обстрелов Украины 21 августа под ударом была также Киевская область, где силы ПВО работали по вражеским целям.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

