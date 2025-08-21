Укр Рус
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Києві: у Голосіївському районі по дронах працює ППО

Рятувальник ДСНС
Фото: ДСНС

У Києві вдень 21 серпня пролунали вибухи – у столиці працюють сили ППО.

Вибухи у Києві 21 серпня 2025 року

У Голосіївському районі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Про наслідки атаки, а саме чи є постраждалі та руйнування, поки що нічого не відомо.

До речі, під час нічного обстрілу України 21 серпня під ударом була також Київська область, де сили ППО працювали по ворожих цілях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

