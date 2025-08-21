Ряд взрывов во Львове: повреждены десятки домов, есть погибший и пострадавшие

Серия взрывов во Львове сегодня, 21 августа, стала следствием вражеской атаки России.

Обновлено в 08:18.

Взрывы во Львове сегодня: что известно

Первые три взрыва во Львове сегодня прогремели около пяти утра.

Тогда в направлении города летели ударные беспилотники типа Shahed.

После шести утра туда направилась ракета, сообщал городской глава Андрей Садовой и руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.

Новые взрывы во Львове начали раздаваться ориентировочно в 06:10.

Уже после семи утра мэр Львова сообщил, что, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степанивны.

Взрывной волной там повреждены десятки домов, в том числе окна и крыши.

Все службы работают на месте.

Также проверяют информацию о возгорании в других местах.

По предварительным данным главы ОВА, один человек погиб, двое травмированы.

Один мужчина в тяжелом состоянии, его сейчас оперируют.

Другой имеет ранение грудной клетки и ноги. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Обследование продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Садовой, Максим Козицкий

Фото: Андрей Садовой

