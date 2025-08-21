Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Взрывы в Запорожье: повреждены промышленные объекты и жилые дома
Взрывы в Запорожье 21 августа прогремели под утро после объявления ракетной угрозы.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье сегодня: что известно
Взрывы в Запорожье 21 августа привели к повреждению нескольких объектов промышленной инфраструктуры.
Взрывной волной также повреждены восемь многоэтажных домов и два частных дома.
Среди повреждений: выбитые окна, балконы, кровля.
На местах попаданий работают коммунальные службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОГА
