Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Взрывы в Запорожье: повреждены промышленные объекты и жилые дома

Взрывы в Запорожье: что произошло сегодня 21 августа 2025 года

Взрывы в Запорожье 21 августа прогремели под утро после объявления ракетной угрозы.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье сегодня: что известно

Взрывы в Запорожье 21 августа привели к повреждению нескольких объектов промышленной инфраструктуры.

Взрывной волной также повреждены восемь многоэтажных домов и два частных дома.

Среди повреждений: выбитые окна, балконы, кровля.

На местах попаданий работают коммунальные службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Генштаб

Фото: Запорожская ОГА

