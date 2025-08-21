Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Вибухи в Запоріжжі: пошкоджено промислові об’єкти та житлові будинки

Вибухи в Запоріжжі: що сталося сьогодні 21 серпня 2025

Вибухи в Запоріжжі 21 серпня прогриміли над ранок після оголошення ракетної загрози.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні: що відомо

Вибухи в Запоріжжі 21 серпня спричинили пошкодження кількох об’єктів промислової інфраструктури.

Зараз дивляться

Вибуховою хвилею також понівечило вісім багатоповерхівок та два приватні будинки.

Серед пошкоджень: вибиті вікна, балкони, покрівля.

На місцях влучань працюють комунальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

За попередньою інформацією люди не постраждали.

Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 21 серпня 2025 – ситуація на фронті
Генштаб

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухЗапоріжжя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь