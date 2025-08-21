Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Вибухи в Запоріжжі: пошкоджено промислові об’єкти та житлові будинки
Вибухи в Запоріжжі 21 серпня прогриміли над ранок після оголошення ракетної загрози.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі сьогодні: що відомо
Вибухи в Запоріжжі 21 серпня спричинили пошкодження кількох об’єктів промислової інфраструктури.
Вибуховою хвилею також понівечило вісім багатоповерхівок та два приватні будинки.
Серед пошкоджень: вибиті вікна, балкони, покрівля.
На місцях влучань працюють комунальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
За попередньою інформацією люди не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА
