Вибухи в Запоріжжі: пошкоджено промислові об’єкти та житлові будинки

Вибухи в Запоріжжі 21 серпня прогриміли над ранок після оголошення ракетної загрози.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні: що відомо

Вибухи в Запоріжжі 21 серпня спричинили пошкодження кількох об’єктів промислової інфраструктури.

Вибуховою хвилею також понівечило вісім багатоповерхівок та два приватні будинки.

Серед пошкоджень: вибиті вікна, балкони, покрівля.

На місцях влучань працюють комунальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

За попередньою інформацією люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

