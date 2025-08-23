Дрон РФ атаковал микроавтобус в Днепропетровской области: есть жертва и пострадавшие

В субботу, 23 августа, враг атаковал дроном пассажирский микроавтобус в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Враг атаковал дроном пассажирский микроавтобус: что известно

Оккупанты ударил FPV-дроном по пассажирскому микроавтобусу, который двигался по трассе в Синельниковском районе.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, атака произошла вблизи одного из сел Великомихайловской общины.

На месте погиб 59-летний мужчина, еще пять человек получили травмы и были госпитализированы.

Также враг нанес авиаудар управляемыми авиабомбами по Маломихайловской общине. Пострадали 86-летняя женщина и 10-летний ребенок.

В течение суток обстрелам подверглись Никопольский и Синельниковский районы, Павлоград и Зеленодольская община Криворожского района.

Повреждены частные дома, детский сад, гимназия, магазин, дом культуры, административное здание, гаражи и автомобили.

В Павлограде после атаки дронов вспыхнул пожар, а в Марганце разрушено более 10 частных и 6 многоэтажных домов.

Напомним, в ночь на 23 августа Россия атаковала Украину 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

