Дрон РФ атаковал микроавтобус в Днепропетровской области: есть жертва и пострадавшие
В субботу, 23 августа, враг атаковал дроном пассажирский микроавтобус в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Враг атаковал дроном пассажирский микроавтобус: что известно
Оккупанты ударил FPV-дроном по пассажирскому микроавтобусу, который двигался по трассе в Синельниковском районе.
Как сообщили в полиции Днепропетровской области, атака произошла вблизи одного из сел Великомихайловской общины.
На месте погиб 59-летний мужчина, еще пять человек получили травмы и были госпитализированы.
Также враг нанес авиаудар управляемыми авиабомбами по Маломихайловской общине. Пострадали 86-летняя женщина и 10-летний ребенок.
В течение суток обстрелам подверглись Никопольский и Синельниковский районы, Павлоград и Зеленодольская община Криворожского района.
Повреждены частные дома, детский сад, гимназия, магазин, дом культуры, административное здание, гаражи и автомобили.
В Павлограде после атаки дронов вспыхнул пожар, а в Марганце разрушено более 10 частных и 6 многоэтажных домов.
Напомним, в ночь на 23 августа Россия атаковала Украину 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.