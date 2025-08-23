РФ запустила майже 50 дронів: як ППО відбила нічну атаку на Україну

У ніч проти 23 серпня Росія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Наслідки нічної атаки сьогодні, 23 серпня: як відпрацювала ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти запускали дрони із напрямків Шаталово, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряної атаки залучалися підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих дронів на Півночі, Сході та в Центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 13 БпЛА у семи локаціях у Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

