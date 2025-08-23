Погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь – Воздушные силы

После выполнения боевого задания при заходе на посадку ночью 23 августа погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Погиб летчик Сергей Бондарь

— Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Выражаем соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июня во время отражения очередной воздушной атаки со стороны РФ погиб пилот F-16 Максим Устименко.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский указом посмертно присвоил Устименко звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

