Загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар – Повітряні сили
Після виконання бойового завдання при заході на посадку вночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загинув льотчик Сергій Бондар
– Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року нарподження. Причини та обставини катастрофи встановлюються. Висловлюємо співчуття рідним та близьким, – мовитьс у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 29 червня під час відбиття чергової повітряної атаки з боку РФ загинув пілот F-16 Максим Устименко.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський указом посмертно присвоїв Устименку звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.