Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар – Повітряні сили

МиГ-29 Міг-29
Фото: УНІАН

Після виконання бойового завдання при заході на посадку вночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загинув льотчик Сергій Бондар

– Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року нарподження. Причини та обставини катастрофи встановлюються. Висловлюємо співчуття рідним та близьким, – мовитьс у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня під час відбиття чергової повітряної атаки з боку РФ загинув пілот F-16 Максим Устименко.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський указом посмертно присвоїв Устименку звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

