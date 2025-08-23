В Харькове группа мужчин с уголовным прошлым совершила разбойное нападение и хотела забрать деньги у 89-летней женщины, сын которой является военнослужащим ВСУ. Правоохранители уже задержали фигурантов.

Об этом сообщили в прокуратуре и полиции Харьковской области.

Нападение на мать военного: что известно

— Злоумышленники были убеждены, что женщина хранит в квартире около $50 тыс. — средства, которые, по их данным, якобы посылает ей сын, — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, двое участников нападения остались у подъезда, контролируя ситуацию, остальные двое поднялись в квартиру. Чтобы не вызвать подозрений, они одели форму работников интернет-провайдера.

Попав в дом, нападавшие связали женщину и заклеили ей рот скотчем, чтобы она не могла позвать на помощь. Мужчины устроили беспорядок в доме и потребовали деньги и золотые украшения.

Однако пожилая женщина имела всего 2 тыс. грн, которые откладывала на лекарства. Она предложила отдать эти деньги — нападавшие их не взяли, забрав только телефон.

По словам самой женщины, услышав, как открывается дверь, она подумала, что это сын приехал. Но вдруг ворвались двое мужчин, посадили пенсионерку в кресло, связали руки и ноги скотчем, закрыли лицо. Требовали деньги.

— Они перерыли всю квартиру, забрали телефон и приказали сидеть до вечера. Очень испугалась, думала, что это мой конец. Но уже через 15 минут в квартиру вошли полицейские. Они меня развязали и вызвали скорую, — вспоминает пострадавшая.

Правоохранители расследуют дело по факту разбоя, совершенного по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

