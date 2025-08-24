В двух общинах Сумской области перебои с электричеством из-за российских атак — ОВА
В воскресенье, 24 августа, прогремели взрывы в Сумской области. В результате серии российских атак обесточены населенные пункты части Белопольской и Ворожбянской громад Сумского района.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Взрывы в Сумской области: какие последствия
По словам главы ОВА, ремонтные работы начнутся, когда позволит ситуация, связанная с безопасностью.
— Сегодня вечером враг снова нанес удары по гражданской инфраструктуре области — применил управляемые авиабомбы и ударные дроны. К счастью, обошлось без пострадавших, — отметил Григоров.
Он добавил, что угроза повторных ударов сохраняется, и призвал жителей Сумской области оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Сегодня днем Сумская область подверглась массированной атаке вражескими ударными беспилотниками.
Предварительно враг нанес 10 ударов по территории общины. Люди не пострадали.
Все попадания зафиксированы в Ковпаковском районе Сум, вне жилого сектора.
Напомним, ночью 24 августа прогремели взрывы в Сумах в результате вражеской атаки дронами.
Россияне нанесли удар по Песчанскому старостинскому округу. Зафиксировано три попадания в жилой дом, который ранее был разрушен в результате российского обстрела.
Пострадала одна женщина — получила острую реакцию на стресс.