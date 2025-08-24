В двух общинах Сумской области перебои с электричеством из-за российских атак — ОВА

В воскресенье, 24 августа, прогремели взрывы в Сумской области. В результате серии российских атак обесточены населенные пункты части Белопольской и Ворожбянской громад Сумского района.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы в Сумской области: какие последствия

По словам главы ОВА, ремонтные работы начнутся, когда позволит ситуация, связанная с безопасностью.

— Сегодня вечером враг снова нанес удары по гражданской инфраструктуре области — применил управляемые авиабомбы и ударные дроны. К счастью, обошлось без пострадавших, — отметил Григоров.

Он добавил, что угроза повторных ударов сохраняется, и призвал жителей Сумской области оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Сегодня днем Сумская область подверглась массированной атаке вражескими ударными беспилотниками.

Предварительно враг нанес 10 ударов по территории общины. Люди не пострадали.

Все попадания зафиксированы в Ковпаковском районе Сум, вне жилого сектора.

Напомним, ночью 24 августа прогремели взрывы в Сумах в результате вражеской атаки дронами.

Россияне нанесли удар по Песчанскому старостинскому округу. Зафиксировано три попадания в жилой дом, который ранее был разрушен в результате российского обстрела.

Пострадала одна женщина — получила острую реакцию на стресс.

