Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Какими будут коммунальные платежи с 1 сентября: газ, свет, вода
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Ирина Гамалий, редактор сайта
2 мин.

В двух общинах Сумской области перебои с электричеством из-за российских атак — ОВА

перебої зі світлом у Кривому Розі
Фото: Unsplash

В воскресенье, 24 августа, прогремели взрывы в Сумской области. В результате серии российских атак обесточены населенные пункты части Белопольской и Ворожбянской громад Сумского района.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы в Сумской области: какие последствия

По словам главы ОВА, ремонтные работы начнутся, когда позволит ситуация, связанная с безопасностью.

Сейчас смотрят

  — Сегодня вечером враг снова нанес удары по гражданской инфраструктуре области — применил управляемые авиабомбы и ударные дроны. К счастью, обошлось без пострадавших, — отметил Григоров.

Он добавил, что угроза повторных ударов сохраняется, и призвал жителей Сумской области оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Сегодня днем Сумская область подверглась массированной атаке вражескими ударными беспилотниками.

Предварительно враг нанес 10 ударов по территории общины. Люди не пострадали.

Все попадания зафиксированы в Ковпаковском районе Сум, вне жилого сектора.

Напомним, ночью 24 августа прогремели взрывы в Сумах в результате вражеской атаки дронами.

Россияне нанесли удар по Песчанскому старостинскому округу. Зафиксировано три попадания в жилой дом, который ранее был разрушен в результате российского обстрела.

Пострадала одна женщина — получила острую реакцию на стресс.

Читайте также
Взрывы в Конотопе: дроны атаковали уже разрушенный объект инфраструктуры
Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывобстрілСумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь