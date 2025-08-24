У двох громадах Сумщини перебої зі світлом через російські атаки – ОВА

У неділю, 24 серпня, пролунали вибухи на Сумщині. Унаслідок серії російських атак знеструмлено населені пункти частини Білопільської та Ворожбянської громад Сумського району.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи на Сумщині: які наслідки

За словами очільника ОВА, ремонтні роботи розпочнуться, коли дозволить безпекова ситуація.

Зараз дивляться

– Сьогодні ввечері ворог знову бив по цивільній інфраструктурі області – застосував керовані авіабомби та ударні дрони. На щастя, обійшлося без постраждалих, – зазначив Григоров.

Він додав, що загроза повторних ударів зберігається та закликав жителів Сумщини залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Сьогодні вдень Сумська область зазнала масованої атаки ворожими ударними безпілотниками.

Попередньо ворог завдав 10 ударів по території громади. Люди не постраждали.

Всі влучання зафіксовано у Ковпаківському районі Сум, поза житловим сектором.

Нагадаємо, уночі 24 серпня пролунали вибухи у Сумах внаслідок ворожої атаки дронами.

Росіяни завдали удару по Піщанському старостинському округу. Зафіксовано три влучання у житловий будинок, який раніше був зруйнований внаслідок російських обстрілів.

Постраждала жінка – отримала гостру реакцію на стрес.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.