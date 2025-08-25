Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Какими будут коммунальные платежи с 1 сентября: газ, свет, вода
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Трагедия в Киевской области: 7-летний мальчик застрелил подругу из отцовского ружья

Трагедія на Київщині
Фото: Нацполиция

В Бориспольском районе Киевской области семилетний мальчик случайно смертельно ранил соседскую девочку из отцовского охотничьего ружья.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.

Детская игра обернулась трагедией

В полиции говорят, что 23 августа около 16:00 к ним обратился заявитель с сообщением о том, что в доме нашли 6-летнюю девочку без сознания с ранением руки.

Сейчас смотрят

Правоохранители, прибывшие на место, предварительно установили, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой играл в доме, где проживает.

Во время игры он взял в руки охотничье ружье, принадлежащее его отцу, и случайно выстрелил в сторону девочки.

От полученного ранения ребенок скончался на месте.

По факту трагедии следователи Бориспольского райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Отца мальчика задержали. В отношении него начато производство по фактам злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 166, ст. 264 УКУ).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Читайте также
В Черкассах стреляли в МакДональдс: мужчина, открывший огонь, задержан

Источник: Нацполиция

Связанные темы:

БориспільУбийствоКиевская областьСтрілянина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь