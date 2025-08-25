Трагедия в Киевской области: 7-летний мальчик застрелил подругу из отцовского ружья
В Бориспольском районе Киевской области семилетний мальчик случайно смертельно ранил соседскую девочку из отцовского охотничьего ружья.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.
Детская игра обернулась трагедией
В полиции говорят, что 23 августа около 16:00 к ним обратился заявитель с сообщением о том, что в доме нашли 6-летнюю девочку без сознания с ранением руки.
Правоохранители, прибывшие на место, предварительно установили, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой играл в доме, где проживает.
Во время игры он взял в руки охотничье ружье, принадлежащее его отцу, и случайно выстрелил в сторону девочки.
От полученного ранения ребенок скончался на месте.
По факту трагедии следователи Бориспольского райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).
Отца мальчика задержали. В отношении него начато производство по фактам злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 166, ст. 264 УКУ).
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.