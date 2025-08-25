Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив подругу із батьківської рушниці

У Бориспільському районі Київської області семирічний хлопчик випадково смертельно поранив сусідську дівчинку із батькової мисливської рушниці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Київській області.

Дитяча гра обернулася трагедією

У поліції кажуть, що 23 серпня близько 16:00 до них звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку знайшли 6-річну дівчинку без свідомості з пораненням руки.

Правоохоронці, які прибули на місце, попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає.

Під час гри він взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та ненароком зробив постріл у бік дівчинки.

Від отриманого поранення дівчинка померла на місці.

За фактом трагедії слідчі Бориспільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Батька хлопчика затримали. Щодо нього розпочато провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків щодо догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 ККУ).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Джерело : Нацполіція

