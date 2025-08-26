У Києві агентка ФСБ збирала дані про захист адмінбудівель Сил оборони для терактів — СБУ
- Агентка ФСБ готувала нові російські обстріли і теракти у Києві.
- Жінку затримали під час розвідки біля управління Нацгвардії.
- В СБУ розповіли деталі задуму ворога та що загрожує зловмисниці.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили російську агентку, яка збирала інформацію про систему захисту адміністративних будівель Сил оборони в Києві.
Зрадницю затримали під час проведення дорозвідки біля Головного управління Національної гвардії.
Агентка ФСБ готувала теракти в Києві: що відомо
В СБУ розповіли, що за завданням ворога жінка повинна була підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів і службових парковок по периметру оборонної установи.
Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала і про пункти базування ТЦК в різних районах Києва.
– За наявними даними, в подальшому ворог планував використовувати розвіддані для підготовки нових терактів і повітряних ударів по столиці України, – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що агентом виявилася завербована ФСБ місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ.
У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на переїзд до Росії через треті країни.
Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та їхньої пособниці. Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів із куратором від ФСБ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.