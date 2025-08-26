У Києві агентка ФСБ збирала дані про захист адмінбудівель Сил оборони для терактів — СБУ

Головне Агентка ФСБ готувала нові російські обстріли і теракти у Києві.

Жінку затримали під час розвідки біля управління Нацгвардії.

В СБУ розповіли деталі задуму ворога та що загрожує зловмисниці.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили російську агентку, яка збирала інформацію про систему захисту адміністративних будівель Сил оборони в Києві.

Зрадницю затримали під час проведення дорозвідки біля Головного управління Національної гвардії.

Агентка ФСБ готувала теракти в Києві: що відомо

В СБУ розповіли, що за завданням ворога жінка повинна була підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів і службових парковок по периметру оборонної установи.

Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала і про пункти базування ТЦК в різних районах Києва.

– За наявними даними, в подальшому ворог планував використовувати розвіддані для підготовки нових терактів і повітряних ударів по столиці України, – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що агентом виявилася завербована ФСБ місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ.

У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на переїзд до Росії через треті країни.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та їхньої пособниці. Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів із куратором від ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

