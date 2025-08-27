На рассвете россияне нанесли удар по Херсону из артиллерии и с помощью дрона: есть погибший и раненые
На рассвете россияне из артиллерии обстреляли Днепровский район Херсона. Впоследствии вражеский дрон ударил по центральной части города.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
Обстрел Херсона сегодня, 27 августа
Так, ориентировочно в 05:00 россияне из артиллерии обстреляли Днепровский район: под удар попала женщина 1972 года рождения, которая в это время находилась дома. У нее взрывная травма и ожоги тела.
Женщину госпитализировали в больницу.
Также в результате атаки погибла 81-летняя женщина, сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения врагом военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Около 06:30 оккупанты с помощью дрона атаковали центральную часть Херсона. В результате взрыва контузию, ранение височной области, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы получил 67-летний мужчина.
Он также находится в больнице в средней степени тяжести.
Впоследствии в больницу обратился 56-летний мужчина, который также пострадал в результате удара дрона в центре Херсона. У него медики диагностировали контузию, минно-взрывную травму и осколочное ранение.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 281-е сутки.
Фото: Херсонская областная прокуратура