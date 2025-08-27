На рассвете россияне из артиллерии обстреляли Днепровский район Херсона. Впоследствии вражеский дрон ударил по центральной части города.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Обстрел Херсона сегодня, 27 августа

Так, ориентировочно в 05:00 россияне из артиллерии обстреляли Днепровский район: под удар попала женщина 1972 года рождения, которая в это время находилась дома. У нее взрывная травма и ожоги тела.

Женщину госпитализировали в больницу.

Также в результате атаки погибла 81-летняя женщина, сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения врагом военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Около 06:30 оккупанты с помощью дрона атаковали центральную часть Херсона. В результате взрыва контузию, ранение височной области, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы получил 67-летний мужчина.

Он также находится в больнице в средней степени тяжести.

Впоследствии в больницу обратился 56-летний мужчина, который также пострадал в результате удара дрона в центре Херсона. У него медики диагностировали контузию, минно-взрывную травму и осколочное ранение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 281-е сутки.

Фото: Херсонская областная прокуратура

