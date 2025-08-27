По состоянию на конец прошедших суток на фронте зафиксировано 130 боевых столкновений. Враг применил две ракеты и сбросил 57 управляемых авиабомб. Россияне почти 3 тыс. раз обстреливали позиции наших войск и населенных пунктов.

Вражеская атака дронов по Сумам

Около трех часов ночи россияне атаковали Сумы с помощью дронов. Враг наносил удары по окрестностям города. Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, предварительно, жертв нет.

Из-за частичного отсутствия света в Сумах по городу курсируют только автобусы, сообщили в КП Электроавтотранс. На месте работают экстренные службы.

Обстрел Херсона

Около 05:00 27 августа российские военные из артиллерии обстреляли Днепровский район Херсона.

В результате обстрела ранения получила женщина 1972 года рождения, которая находилась дома. У женщины взрывная травма и множественные ожоги тела. Пострадавшую госпитализировали.

Взрывы в Самаре

После полуночи 27 августа прогремели взрывы в Самаре Днепропетровской области.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали о группах ударных беспилотников Shahed в Днепропетровской области и на севере Донецкой области.

Бельгия передаст Украине самолеты F-16

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил, что в ближайшие месяцы Бельгия планирует передать Украине самолеты F-16.

Максим Прево не уточнил, какое количество самолетов Бельгия передаст Украине, однако сказал, что бельгийские вооруженные силы уже обучили более 3 тысяч пилотов, солдат и техников.

Закон о множественном гражданстве: Зеленский назвал первые страны

Первыми странами, где будут применяться нормы о множественном гражданстве после принятия закона, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

– Закон принят. В ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты. Первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада, – утверждает глава государства.

Взрывы в Ростове

Поздно вечером 26 августа над Ростовом-на-Дону прогремело несколько взрывов — над городом поднимался дым. Перед взрывами в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность.

Впоследствии стало известно, что горит здание в районе перекрестка Халтуринского переулка и Московской улицы. По данным местных властей, пожар произошел якобы из-за падения обломков БПЛА.

Ограничения на полеты также введены в аэропорту Казани.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 281-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

