На світанку росіяни вдарили по Херсону з артилерії та дроном: є жертва та поранені
На світанку росіяни з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Згодом ворожий дрон вдарив по центральній частині міста.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Обстріл Херсона сьогодні, 27 серпня
Так, орієнтовно о 04:45 росіяни з артилерії обстріляли Дніпровський район: під удар потрапила жінка 1972 року народження, яка в цей час перебувала вдома. У неї вибухова травма та опіки тіла.
Жінку госпіталізували до лікарні.
Також внаслідок атаки загинула 81-річна жінка, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення ворогом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Близько 06:30 окупанти дроном атакували центральну частину Херсона. Внаслідок вибуху контузію, поранення скроні, вибухову та закриту черепно-мозкову травми дістав 67-річний чоловік.
Він також у лікарні у середньому стані тяжкості.
Згодом до лікарні звернувся 56-річний чоловік, який також постраждав внаслідок удару дрона в середмісті Херсона. У нього медики діагностували контузію, мінно-вибухову травму та уламкове поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.
Фото: Херсонська обласна прокуратура