На світанку росіяни з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Згодом ворожий дрон вдарив по центральній частині міста.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Обстріл Херсона сьогодні, 27 серпня

Так, орієнтовно о 04:45 росіяни з артилерії обстріляли Дніпровський район: під удар потрапила жінка 1972 року народження, яка в цей час перебувала вдома. У неї вибухова травма та опіки тіла.

Жінку госпіталізували до лікарні.

Також внаслідок атаки загинула 81-річна жінка, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення ворогом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Близько 06:30 окупанти дроном атакували центральну частину Херсона. Внаслідок вибуху контузію, поранення скроні, вибухову та закриту черепно-мозкову травми дістав 67-річний чоловік.

Він також у лікарні у середньому стані тяжкості.

Згодом до лікарні звернувся 56-річний чоловік, який також постраждав внаслідок удару дрона в середмісті Херсона. У нього медики діагностували контузію, мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

