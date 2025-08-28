РФ атакувала Київ ракетами та дронами: четверо загиблих, серед них – дитина
Впродовж ночі 28 серпня лунали вибухи у Києві: російський ворог атакував столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами. Здебільшого загарбники цілилися у житлову інфраструктуру – є пошкодження на понад 20 локаціях.
Про це повідомив Тимур Ткаченко, керівник київської міської військової адміністрації.
Атака на Київ сьогодні, 28 серпня: що відомо
Після 02:00 ночі 28 серпня пролунала повітряна тривога в Києві та майже усіх інших областях, окрім південних – Миколаївської, Одеської та Херсонської.
За словами Тимура Ткаченка, вночі ворог атакував Київ ударними дронами типу Шахед, безпілотниками-імітаторами, балістикою та крилатими ракетами. Під прицілом окупантів була здебільшого житлова інфраструктура.
Станом на ранок зафіксовано наслідки атаки у понад 20 локаціях: у Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, наразі внаслідок атаки на Київ кількість загиблих зросла до чотирьох, серед них – 14-річна дівчинка. У КМВА повідомляють, що щонайменше 24 людини дістали поранення, серед них щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Рятувальні операції тривають.
Наслідки ворожої атаки на Київ
У Дарницькому районі зафіксовано пряме влучання у п’ятиповерхівку – частина будинку знищена.
На місці рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів. Також від вибухів постраждали дев’яти-, 16-поверхові житлові будинки, приватний будинок, паркування, дитячий садочок.
У Дніпровському районі внаслідок атаки пошкоджена житлова 25-поверхівка. Ворожий дрон влучив у двір поруч з дев’ятиповерхівкою, там горять автівки. Ще десятки автомобілів постраждало.
У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.
У Шевченківському районі під час атаки на Київ постраждало кілька нежитлових будівель, офіси та автівки киян.
В Голосіївському районі внаслідок російської атаки сталися пожежі на кількох локаціях. У понад 10 будинків вибухами вибило вікна.
У Деснянському районі є наслідки атаки у нежитловій зоні.
Є пошкодження в Оболонському.
– Разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон – тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті. На кількох локаціях в різних частинах міста уламки збитих цілей, наразі рятувальники опрацьовують кожну локацію, – повідомив Тимур Ткаченко.
О 06:33 пролунав відбій тривоги у Києві.
Фото: Ігор Клименко