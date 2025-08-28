В ночь на 28 августа россияне атаковали Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. Под ударом оказались обычные населенные пункты области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Массированная атака на Киевскую область сегодня, 28 августа: что известно

По словам главы ОВА, в Фастовском районе пострадал 33-летний мужчина. У него резаные раны грудной клетки и правой голени. Его госпитализировали в местную больницу.

Сейчас смотрят

Кроме того, в результате российской атаки на Киевскую область в Броварском районе повреждены частный дом и квартира. Также частный дом поврежден в Фастовском районе.

Ночью под массированной вражеской атакой оказался и Киев: там фиксируются разрушения и повреждения жилой инфраструктуры более чем в 20 локациях. К сожалению, известно о четырех погибших киевлянах, среди них — девочка 14 лет.

В КМВА сообщают, что по меньшей мере 24 человека получили ранения, среди них не менее пяти детей, от 7 до 17 лет. Сейчас спасательные операции продолжаются, поэтому количество пострадавших может увеличиться.

Ночью также прогремели взрывы в Запорожье. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате ракетной атаки пострадало одно из предприятий города, там вспыхнул пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.