У ніч проти 28 серпня росіяни атакували Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою. Під ударом опинилися звичайні населені пункти області.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Масована атака на Київщину сьогодні, 28 серпня: що відомо

За словами голови ОВА, у Фастівському районі постраждав 33-річний чоловік. У нього різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Зараз дивляться

Крім того, внаслідок російської атаки на Київщину у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру. Також приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

Вночі під масованою ворожою атакою був й Київ: там фіксуються руйнування та пошкодження житлової інфраструктури на понад 20 локаціях. На жаль, відомо про чотирьох загиблих киян, серед них – дівчинка 14 років.

У КМВА повідомляють, що щонайменше 24 людини дістали поранення, серед них щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Наразі рятувальні операції тривають, тож кількість постраждалих може зрости.

Вночі також прогриміли вибухи у Запоріжжі. За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок ракетної атаки постраждало одне з підприємств міста, там спалахнула пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.