Ночная атака на Украину: РФ применила 598 дронов и 31 ракету, в том числе Кинжалы
Во время ночной атаки на Украину, которая началась в 19:30 27 августа и продолжается до сих пор, Россия применила ударные беспилотники, ракеты воздушного и наземного базирования.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 28 августа: что известно
В общей сложности противник выпустил 629 средств воздушного нападения.
В частности:
- 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ВОТ Крыма);
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей РФ;
- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской областей РФ;
- 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ.
Для отражения воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 589 воздушных целей, среди них:
- 563 вражеских БпЛА Shahed и дронов-имитаторов;
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 18 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА в 13 локациях, а также падение сбитых целей или обломков в 26 локациях.
Несмотря на эффективную работу ПВО, ряд регионов подвергся прямым ударам.
В частности, под прицелом врага оказались Киев и Киевская область.
По сообщению Киевской городской военной администрации, в столице зафиксировано разрушение и повреждение жилой инфраструктуры более чем в 20 локациях.
Погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети в возрасте 2, 14 и 17 лет.
Постоянно растет и количество раненых.
Вражеской атаке также подверглось Запорожье.
Около пяти утра после объявления угрозы баллистических ракет в городе прогремели взрывы.
По словам главы ОВА Ивана Федорова, оккупанты атаковали одно из предприятий, в результате чего возник масштабный пожар.
В Винницкой области в результате попадания в объекты энергетической инфраструктуры было обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.
Также зафиксировано повреждение жилых домов. Кроме того, возле Казатина повреждена железная дорога.
Около 03:00 россияне нанесли удар по Славянску Искандерами.
Первое попадание зафиксировано на улице Шевченко, по летней площадке ресторана отеля Украина. Второе – в переулке Андреевском.
По предварительным данным, повреждены или разрушены 35 многоэтажных домов, два частных, шесть автомобилей, учебное заведение и восемь инфраструктурных объектов.
Известно о четырех раненых.