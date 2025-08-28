Во время ночной атаки на Украину, которая началась в 19:30 27 августа и продолжается до сих пор, Россия применила ударные беспилотники, ракеты воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 28 августа: что известно

В общей сложности противник выпустил 629 средств воздушного нападения.

В частности:

598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ВОТ Крыма);

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей РФ;

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской областей РФ;

20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ.

Для отражения воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 589 воздушных целей, среди них:

563 вражеских БпЛА Shahed и дронов-имитаторов;

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА в 13 локациях, а также падение сбитых целей или обломков в 26 локациях.

Несмотря на эффективную работу ПВО, ряд регионов подвергся прямым ударам.

В частности, под прицелом врага оказались Киев и Киевская область.

По сообщению Киевской городской военной администрации, в столице зафиксировано разрушение и повреждение жилой инфраструктуры более чем в 20 локациях.

Погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети в возрасте 2, 14 и 17 лет.

Постоянно растет и количество раненых.

Вражеской атаке также подверглось Запорожье.

Около пяти утра после объявления угрозы баллистических ракет в городе прогремели взрывы.

По словам главы ОВА Ивана Федорова, оккупанты атаковали одно из предприятий, в результате чего возник масштабный пожар.

В Винницкой области в результате попадания в объекты энергетической инфраструктуры было обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

Также зафиксировано повреждение жилых домов. Кроме того, возле Казатина повреждена железная дорога.

Около 03:00 россияне нанесли удар по Славянску Искандерами.

Первое попадание зафиксировано на улице Шевченко, по летней площадке ресторана отеля Украина. Второе – в переулке Андреевском.

По предварительным данным, повреждены или разрушены 35 многоэтажных домов, два частных, шесть автомобилей, учебное заведение и восемь инфраструктурных объектов.

Известно о четырех раненых.

