За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 84 авиаудара, сбросили 154 управляемые бомбы. Также враг использовал для поражения 5770 дронов-камикадзе и осуществил 5177 артобстрелов.

В ночь на 28 августа РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине — больше всего пострадал Киев, там есть погибшие и раненые.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Вражеская атака на Киев

Ночью россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. Зафиксировано разрушения в более чем 20 локациях — в основном это жилые дома.

К сожалению, известно о гибели восьми человек, среди них один ребенок. Еще по меньшей мере 45 человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть люди.

Атака на Винницкую область

Ночью 28 августа россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области. По меньшей мере 60 тыс. потребителей в 29 населенных пунктах остались без света.

Возле Казатина враг атаковал железную дорогу.

Информации о пострадавших пока нет.

Сбои в работе Укрзализныци

Из-за массированной российской атаки на Украину произошло отключение электроэнергии на железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области, поэтому ряд поездов будет курсировать с задержками, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Какие поезда задерживаются — читайте по ссылке.

Атака дронов на Хмельницкую область

На рассвете прогремели взрывы в Запорожье. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе баллистики.

Враг нанес удар по одному из предприятий города, там произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, ночью Хмельницкая область подверглась атаке вражеских летательных аппаратов. Есть сбитые вражеские цели.

— Детали сообщу позже. На данный момент информации о повреждениях, травмированных или погибших не поступало, — подчеркнул Сергей Тюрин.

Также под прицелом российских оккупантов оказалась и Ивано-Франковская область.

— На рассвете враг атаковал и Прикарпатье. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений, — сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Враг атаковал Киевскую область. В Фастовском районе 33-летний мужчина получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Его госпитализировали. Также в Фастовском районе поврежден частный дом.

В Броварском районе в результате атаки повреждены частный дом и квартира.

Ночью раздавались взрывы в Черкасской области. Силы ПВО в небе над областью сбили российскую ракету, а также 15 беспилотников. Пострадавших нет, обращений о повреждении имущества тоже.

Атака на Куйбышевский НПЗ

В Самаре после атаки дронов горит Куйбышевский НПЗ.

Губернатор Самарской области сообщил, что на месте удара работают оперативные службы. В аэропорту Самары введены временные ограничения для самолетов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

