Під час нічної атаки на Україну, що почалася о 19:30 27 серпня та триває досі, Росія застосувала ударні безпілотники, ракети повітряного та наземного базування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 28 серпня: що відомо

Загалом противник випустив 629 засобів повітряного нападу.

Зокрема:

598 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ Криму);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал з повітряного простору Липецької та Воронезької областей РФ;

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької областей РФ;

20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ.

Для відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 589 повітряних цілей, серед них:

563 ворожих БпЛА Shahed та дронів-імітаторів;

1 аеробалістична ракета Х-47М2 Кинджал;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 13 локаціях, а також падіння збитих цілей чи уламків у 26 локаціях.

Попри ефективну роботу ППО, низка регіонів зазнала прямих ударів.

Зокрема, під прицілом ворога опинився Київ та Київська область.

За повідомленням Київської міської військової адміністрації, у столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлової інфраструктури у понад 20 локаціях.

Загинули щонайменше 12 осіб, зокрема діти віком 2, 14 та 17 років.

Постійно зростає й кількість поранених.

Ворожої атаки також зазнало Запоріжжя.

Близько п’ятої ранку після оголошення загрози балістичних ракет у місті пролунали вибухи.

За словами очільника ОВА Івана Федорова, окупанти атакували одне з підприємств, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

У Вінницькій області внаслідок влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури було знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

Також зафіксовано пошкодження житлових будинків. Крім того, біля Козятина пошкоджена залізниця.

Близько 03:00 росіяни вдарили по Слов’янську Іскандерами.

Перше влучання зафіксоване на вулиці Шевченка, по літньому майданчику ресторану готелю Україна. Друге – у провулку Андріївському.

За попередніми даними, пошкоджено чи зруйновано 35 багатоповерхових будинків, два приватні, шість автомобілів, заклад освіти та вісім інфраструктурних об’єктів.

Відомо про чотирьох поранених.

