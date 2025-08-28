Нічна атака на Україну: РФ застосувала 598 дронів та 31 ракету, зокрема Кинджали
Під час нічної атаки на Україну, що почалася о 19:30 27 серпня та триває досі, Росія застосувала ударні безпілотники, ракети повітряного та наземного базування.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 28 серпня: що відомо
Загалом противник випустив 629 засобів повітряного нападу.
Зокрема:
- 598 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ Криму);
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал з повітряного простору Липецької та Воронезької областей РФ;
- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької областей РФ;
- 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ.
Для відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 589 повітряних цілей, серед них:
- 563 ворожих БпЛА Shahed та дронів-імітаторів;
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 Кинджал;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 18 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА у 13 локаціях, а також падіння збитих цілей чи уламків у 26 локаціях.
Попри ефективну роботу ППО, низка регіонів зазнала прямих ударів.
Зокрема, під прицілом ворога опинився Київ та Київська область.
За повідомленням Київської міської військової адміністрації, у столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлової інфраструктури у понад 20 локаціях.
Загинули щонайменше 12 осіб, зокрема діти віком 2, 14 та 17 років.
Постійно зростає й кількість поранених.
Ворожої атаки також зазнало Запоріжжя.
Близько п’ятої ранку після оголошення загрози балістичних ракет у місті пролунали вибухи.
За словами очільника ОВА Івана Федорова, окупанти атакували одне з підприємств, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.
У Вінницькій області внаслідок влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури було знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.
Також зафіксовано пошкодження житлових будинків. Крім того, біля Козятина пошкоджена залізниця.
Близько 03:00 росіяни вдарили по Слов’янську Іскандерами.
Перше влучання зафіксоване на вулиці Шевченка, по літньому майданчику ресторану готелю Україна. Друге – у провулку Андріївському.
За попередніми даними, пошкоджено чи зруйновано 35 багатоповерхових будинків, два приватні, шість автомобілів, заклад освіти та вісім інфраструктурних об’єктів.
Відомо про чотирьох поранених.