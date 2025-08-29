В Брянской области поражена станция, обеспечивавшая армию РФ нефтепродуктами
В Брянской области России нанесен удар по линейно-производственной станции, которая обеспечивала нефтепродуктами оккупантов.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение станции в Брянской области РФ
По информации Генштаба, в ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.
В Генштабе рассказали, что станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск.
Мощности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год, добавили там.
По данным Генштаба, удар по станции нанесен подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины.
В настоящее время на территории атакованного объекта зафиксирован пожар. Результаты удара уточняются.
Как отмечают в Генштабе ВСУ, Силы обороны продолжают принимать эффективные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии и ее логистических возможностей, чтобы заставить оккупантов прекратить агрессивную войну против Украины.