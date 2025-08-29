У Брянській області Росії завдано удару по лінійно-виробничій станції, яка забезпечувала нафтопродуктами окупантів.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження станції у Брянській області РФ

За інформацією Генштабу, в ніч проти 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії.

Зараз дивляться

У Генштабі розповіли, що станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ.

Спроможності прокачування цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік, додали там.

За даними Генштабу, ураження по станції завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України.

Наразі на території атакованого об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії та її логістичних спроможностей, щоб змусити окупантів припинити агресивну війну проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.