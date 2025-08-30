Українські військові під час аеророзвідки зафіксували, як російський окупант розстріляв цивільного в одному з населених пунктів Покровського району Донецької області.

Черговий воєнний злочин стався 28 серпня, повідомили в Першому корпусі НГУ Азов.

Розстріл цивільного в Донецькій області: що відомо

За даними українських захисників, окупант розстріляв літнього чоловіка просто на подвір’ї його будинку.

До того ж під час аеророзвідки було чітко видно, що людина була в цивільному одязі та без зброї.

– Це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі, – зауважили в 1 корпусі НГУ Азов.

За наявною інформацією, злочин скоїв російський військовослужбовець 95 окремого стрілецького полку 5 окремої мотострілецької бригади 51 армії Збройних сил РФ.

Нагадаємо, на основі доказової бази, зібраної Службою безпеки, довічне позбавлення волі отримав окупант, який розстріляв двох жителів Харківської області, які перебували на фронтовій території.

