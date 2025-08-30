Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 30 августа: минус еще 850 оккупантов и 47 артсистем
Потери РФ на 30 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 850 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 284-е сутки полномасштабной войны достигли 1 081 330 убитыми и ранеными.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 30 августа 2025
- личного состава – около 1 081 330 (+850) человек;
- танков – 11 149 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 210 (+19);
- артиллерийских систем – 32 172 (+47);
- РСЗО – 1 476;
- средств ПВО – 1 213;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 54 691 (+316);
- крылатых ракет – 3 626;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 222 (+106);
- специальной техники – 3 952.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.