Убийство бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия было тщательно подготовлено. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию этого преступления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 30 августа, комментируя убийство Андрея Парубия во Львове.

Зеленский об убийстве Парубия

— Регулярно докладывают правоохранители – министр внутренних дел, Генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Задействовано много сил – все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено, но делается все для его раскрытия, — заявил Зеленский.

Президент провел беседу с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком. По его словам, СБУ привлечена к расследованию.

Глава государства поручил безотлагательно представлять обществу проверенную информацию. Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, близким и друзьям Андрея Парубия.

Зеленский о российских ударах по Украине

Как отметил президент, продолжаются работы в нескольких областях после ночных российских ударов. Масштабная атака была по Запорожью, Днепровщине, Киевщине и другим регионам, география удара – от Харькова до Луцка.

Десятки людей пострадали, рассказал Зеленский. Только в Запорожье 29 человек ранены, среди них – три ребенка, еще один человек погиб.

По его словам, было более 500 российских дронов и 45 ракет. Значительную часть удалось сбить, в частности баллистику – шесть баллистических и 32 крылатые ракеты. Силы ПВО обезвредили за ночь 510 дронов, большинство из них – Shahed.

Как утверждает президент, это уже второй такой масштабный удар России за неделю. По его мнению, это абсолютно наглые действия, которыми Россия демонстрирует, что не будет прекращения войны без давления мира на нее.

Зеленский убежден, что это все четкие сигналы для Соединенных Штатов Америки, Европы и лидеров, которые в эти дни находятся в Китае и планируют встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский о разговоре с премьер-министром Индии

Президент Украины говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди именно о том, что сейчас происходит. По словам Зеленского, Россия продолжает войну и убийства.

— Важно, что премьер-министр Индии поддержал необходимость прекращения огня. Тогда это будет четкий сигнал, что Россия готова к дипломатии. Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае, — сказал глава государства.

По мнению Зеленского, Путин только морочит голову лидерам, втягивает их в соучастие и отвергает угрозу санкций, но больше ничего его не интересует. Важно вместе дожать Россию до прекращения войны, считает президент.

Сегодня на докладе у главы государства был секретарь СНБО Рустем Умеров. Он вернулся после встреч в Турции и в Эмиратах. Также были встречи в Саудовской Аравии и в Катаре.

— Мы работаем со Швейцарией также. Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров о прекращении войны. Я благодарю их за это, — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский ждет сейчас доклад после встречи в Америке главы Офиса президента Андрея Ермака, который говорил со Стивом Виткоффом. Украинская сторона готовится к переговорам в Европе уже на неделе и делает все, чтобы была жесткая реакция на действия России.

