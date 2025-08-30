Компания Glovo готова присоединиться к поискам убийцы бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщили в пресс-службе компании доставки по запросу Суспільного.

В Glovo готовы помочь установить личность убийцы Парубия: что известно

Как известно, нападавший был с рюкзаком компании доставки Glovo и выглядел как курьер.

В Glovo заявили, что готовы содействовать установлению личности убийцы.

— Мы глубоко шокированы жестоким убийством политика и государственного деятеля Андрея Парубия. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Glovo готова оказать полную поддержку правоохранительным органам в расследовании, чтобы способствовать установлению всех обстоятельств и поиску преступников, — заявили в компании.

Во Львове объявили специальную операцию Сирена, чтобы оперативно найти и задержать убийцу.

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове был застрелен бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Неизвестный несколько раз выстрелил в политика, после чего Андрей Парубий скончался на месте.

По данным СМИ, убийца был замаскирован под курьера службы доставки Glovo.

Президент Владимир Зеленский заявил, что к расследованию и поиску убийцы привлечены все необходимые силы.

О всех деталях убийства Андрея Парубия во Львове 30 августа читайте в текстовой онлайн-трансляции Фактов ICTV.

