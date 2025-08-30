Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи у Павлограді: ЗСУ попередили про загрозу ударних дронів
Потужні вибухи у Павлограді прогриміли у ніч на неділю, 31 серпня. Російські війська намагалися атакувати місто ударними дронами Shahed.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 285-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
