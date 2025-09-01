Ввечері 31 серпня сталася стрілянина у Фастові Київської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще одного госпіталізовано з пораненнями. Зловмисника вже затримано.

Стрілянина у Фастові: що відомо

В обласні поліції розповіли, що на спецлінію 102 отримали повідомлення про стрілянину на одній із вулиць у місті Фастів.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між зловмисником та ще двома чоловіками – батьком та сином – стався конфлікт.

Зараз дивляться

Чоловік поїхав додому, взяв зброю та повернувся, здійснивши декілька пострілів у бік опонентів.

На жаль, 28-річний потерпілий помер у лікарні, в його батькові наразі надається допомога.

Свідком стрілянини став начальник відділу превенції поліції Фастівського району, який перебував поза службою. Саме він затримав 53-річного стрільця та викликав швидку.

Розпочато провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами ККУ (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263).

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.