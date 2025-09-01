Стрілянина у Фастові: є загиблий і поранений
Ввечері 31 серпня сталася стрілянина у Фастові Київської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще одного госпіталізовано з пораненнями. Зловмисника вже затримано.
Стрілянина у Фастові: що відомо
В обласні поліції розповіли, що на спецлінію 102 отримали повідомлення про стрілянину на одній із вулиць у місті Фастів.
Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між зловмисником та ще двома чоловіками – батьком та сином – стався конфлікт.
Чоловік поїхав додому, взяв зброю та повернувся, здійснивши декілька пострілів у бік опонентів.
На жаль, 28-річний потерпілий помер у лікарні, в його батькові наразі надається допомога.
Свідком стрілянини став начальник відділу превенції поліції Фастівського району, який перебував поза службою. Саме він затримав 53-річного стрільця та викликав швидку.
Розпочато провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами ККУ (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263).