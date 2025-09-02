Атака на Київ: у столиці лунали вибухи та працювала ППО
Ворог атакує Київ БПЛА. У місті чутно вибухи та працює ППО.
Про це повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко.
Атака на Київ: що відомо
Віталій Кличко заявив, що Сили ППО працюють по ворожих дронах.
У КМВА повідомляють, що у Києві зберігається загроза атаки БПЛА.
Також закликають мешканців перебувати в укриттях.
Тривога у столиці тривала майже годину.
Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали вранці 2 вересня – сили ППО працюють по ворожих ударних БпЛА, які атакують столицю. Близько опівдня – повторні вибухи.
У Дніпровському районі на території дитячого садочка виявили уламки збитого БпЛА.
Також вночі 2 вересня в Білій Церкві внаслідок масованої атаки російських дронів загинув чоловік.
Внаслідок вибухів у Білій церкві пошкоджено скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.