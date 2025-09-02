Вибухи в Києві пролунали вранці 2 вересня – сили ППО працюють по ворожих ударних БпЛА, які атакують столицю.

Вибухи у Києві сьогодні: що відомо про наслідки

– На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях! – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У КМВА також підтвердили, що протиповітряна оборона працює над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Повітряну тривогу у столиці через загрозу ударних дронів оголошено о 09:20.

У Київській області на підступах до столиці у цей час також працювали сили ППО.

Вночі 2 вересня в Білій Церкві внаслідок масованої атаки російських дронів загинув чоловік.

У місті ліквідували пожежі в гаражному кооперативі, в торгових приміщеннях і на виробничому підприємстві. Пошкоджено скління багатоповерхових будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

