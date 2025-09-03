Во Львове частично разрушено одно из складских помещений в результате атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

Взрывы во Львове 3 сентября

Взрывы во Львове слышали после 2:00, когда город подвергся массированной атаке российских дронов.

Сейчас смотрят

По предварительной информации, в ночь на 3 сентября армия РФ запустила в сторону Львова около 15 беспилотников.

Как сообщил Садовой, обошлось без пострадавших.

– Частично разрушено одно из складских помещений, пожар уже ликвидирован. Районные администрации дополнительно обследуют город, – сообщил городской глава.

В ночь на 3 сентября Украина подверглась массированной и комбинированной атаке. Враг использовал ударные дроны, ракеты воздушного и морского базирования, в общей сложности применив 526 средств воздушного нападения.

Силами авиации, ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем и мобильных огневых групп было сбито или подавлено 451 воздушная цель.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Андрей Садовой

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.