В ночь на 3 сентября (со вечера вторника) РФ массированно атаковала Украину с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования, в общей сложности использовав 526 средств воздушного нападения.

Последствия ночной атаки 3 сентября: сколько дронов и ракет сбила ПВО

В течение ночи и утра оккупационные войска РФ запустили в сторону Украины:

502 ударных дрона типа Shahed и беспилотника-имитатора различных типов — из направлений Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму;

16 крылатых ракет Калибр — из акватории Черного моря;

— из акватории Черного моря; 8 крылатых ракет Х-101 — из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края РФ.

Силами авиации, ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп по состоянию на 09:00 сбита или подавлена 451 воздушная цель:

430 вражеских беспилотников;

14 крылатых ракет Калибр;

7 крылатых ракет Х-101.

В то же время зафиксировано попадание трех ракет и 69 ударных БпЛА в 14 локациях, падение обломков сбитых целей – еще в 14.

Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины – еще несколько дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

