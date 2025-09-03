Массированная ночная атака на Украину: РФ использовала 24 ракеты и более 500 дронов
В ночь на 3 сентября (со вечера вторника) РФ массированно атаковала Украину с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования, в общей сложности использовав 526 средств воздушного нападения.
Последствия ночной атаки 3 сентября: сколько дронов и ракет сбила ПВО
В течение ночи и утра оккупационные войска РФ запустили в сторону Украины:
- 502 ударных дрона типа Shahed и беспилотника-имитатора различных типов — из направлений Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму;
- 16 крылатых ракет Калибр — из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-101 — из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края РФ.
Силами авиации, ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп по состоянию на 09:00 сбита или подавлена 451 воздушная цель:
- 430 вражеских беспилотников;
- 14 крылатых ракет Калибр;
- 7 крылатых ракет Х-101.
В то же время зафиксировано попадание трех ракет и 69 ударных БпЛА в 14 локациях, падение обломков сбитых целей – еще в 14.
Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины – еще несколько дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.