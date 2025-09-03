У Львові частково зруйновано одне зі складських приміщень внаслідок атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

Вибухи у Львові 3 вересня

Вибухи у Львові чули після 2:00, коли місто було під масованою атакою російських дронів.

За попередньою інформацією, в ніч на 3 вересня армія РФ запустила у бік Львова близько 15 безпілотників.

Як повідомив Садовий, обійшлося без постраждалих.

– Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто, – повідомив міський голова.

У ніч на 3 вересня Україна зазнала масованої комбінованої атаки. Ворог застосував ударні дрони, ракети повітряного та морського базування, загалом використавши 526 засобів повітряного нападу.

Силами авіації, ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем і мобільних вогневих груп було збито або подавлено 451 повітряну ціль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Андрій Садовий

